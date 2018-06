Portieri i Kombëtares së Portugalisë, Rui Patricio, karrierën do ta vazhdojë në Premierligë.

Është skuadra e Wolves që ka zyrtarizuar nënshkrimin me portierin e Sporting Lisbonë.

Rui Patricio largohet për Angli pasi që ka terminuar kontratën e tij me Sporting CP, pas një sulmi të disa personave të maskuar gjatë stërvitjeve.

Wolves këtë sezon do të garojë në elitën e futbollit anglez, gjë të cilën e siguroi pas një sezoni mbresëlënës në Championship.

Wolves are delighted to confirm @selecaoportugal and @Sporting_CP number one Rui Patricio has joined the club on a four-year deal. #BemVindoRui

🇵🇹🐺 pic.twitter.com/tGUQUXQICX

— Wolves (@Wolves) June 18, 2018