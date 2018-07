Ai do të kryejë testet mjekësore nesër, para se të prezantohet si futbollist i katalunasve

Barcelona e ka zyrtarizuar transferimin e Malcom.

Lojtari ka nënshkruar me katalunasit kontratë 5-vjeçare.

Ai do të kryejë testet mjekësore nesër, para se të prezantohet si futbollist i katalunasve.

Kujtojmë që Roma e zyrtarizoi dje transferimin e Malcom, por Bordeaux bllokoi kalimin e brazilianit në Romë, për t’ia shitur më pas Barcelonës.

⚠️ All the details about the new @FCBarcelona player Malcom

Full story: https://t.co/ul9lMUhpY9

⚽️ #EnjoyMalcom

🔵🔴 #EnjoyBarça

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2018