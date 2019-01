Aktorja bukuroshe Hazal Filiz Küçükköse ka dhënë së fundmi një intervistë ku është treguar mjaft e sinqertë, të paktën përsa i përket “planeve” të saj.

Një nga gjërat që asnjë vajzë nuk shpëton dot pa u pyetur, është pikërisht çështja e operacioneve plastike.

Edhe Hazal është në listën e personazheve të njohur që diskutohen herë pas here për ndërhyrje estetike, edhe pse mund të mos jetë fare e vërtetë. Këtë gjë, na e ka sqaruar vetë aktorja.

“Për momentin nuk kam kryer asnjë ndërhyrje. Them për momentin, pasi në të ardhmen nëse do dëshiroj të ndryshoj diçka, do e bëj.

Megjithatë, tani ndihem mirë me veten.

Nëse dikujt nuk i pëlqen pamja ime, më vjen keq por nuk kam çfarë t’i bëj.

Gjithsesi, edhe nëse vendos të ndryshoj diçka do tregohem mjaft e hapur me ndjekësit dhe nuk do mundohem ta fsheh,” ka thënë aktorja.