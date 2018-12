Hulumtojeni trupin e partneres suaj, sepse sa më shumë zona të ndjeshme gjeni, aq më shumë do të keni shansin që ta çmendni nga kënaqësia.

Zbulimi i këtyre zonave erogjene jo vetëm që do t’ju bëjnë dashnor të shkëlqyeshëm, por do t’ju mundësojnë që secilën femër ta bëni ta dojë seksin, me veprime të cilat janë krejtësisht të pranueshme, madje edhe nëse nuk jenë në lidhje dashurie.

Nëse bëni pjesë ndër ata persona të cilëve kurrë nuk ngopen me informacione të mira se si ta kënaqni partneren, ja disa zona erogjene për të cilat me siguri nuk keni ditur, por që do t’ju bëjnë mirë punë gjatë paralojës.

Shpina është pjesë shumë seksuale e trupit të njeriut, e cila, pos me një masazh të lehtë, mund shumë mirë të stimulohet me puthje të lehta, ndërkaq gjatë seksit me shtrëngim të fuqishëm në shpinë përnjëherë e ngrini afshin në një nivel edhe më të lartë.

Shputat gjithashtu janë zona të rëndësishme erogjene. Pra, masazhi sensual i shputave shumicës së femrave do t’ia shtojë dëshirën për seks.

Shuplakat e duarve janë shumë të ndjeshme ndaj prekjeve, andaj edhe vetëm me një fërkim të butë të shuplakave të femrës derisa jeni duke shikuar televizor do t’i dërgoni porosi të qartë se për çka jeni të gatshëm dhe do të fillojë të krijohet atmosfera për seks.

Ky truk me siguri do t’ju hapë të gjitha dyert.

Nëse me mollëza të gishtave do t’i bëni masazh të lehtë ballit dhe me lëvizje jo të njëtrajtshme do t’ia kaloni nëpër flokë, ndërkaq rastësisht do të prekni laprën e saj të veshit, me siguri do ta bëni që të ndiejë kënaqësi të madhe.