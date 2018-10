Dje gjatë gjithë ditës u përfol në media se reperi i njohur, Capital T zbuloi të dashurën e re.

Në bazë të publikimeve të postuara në rrjete sociale, Trimi shfaqej mjaft i afërt me vajzën teksa mbanin duart me njëri-tjetrin.

E më pas gjatë gjithë ditës, Capital T pranoi komente të shumta në mesin e të cilave ishin se ai ‘theu zemrat e shumë vajzave’.

Megjithatë, vajza misterioze e cila thuhej se është e dashura e Capital T quhet Marija Kolinovic dhe është ish-missi i Malit të zi.

Ishte vetë modelja e cila reagoi përmes një postimi të publikuar në Instagram ku mohon një gjë të tillë.

“Njerëzit kanë folur me orë të tëra për lidhjen time me Trimin, kështu që po jam një qëndrim lidhur me këtë. Trimi është një djalë perfekt, por marrëdhënia ime me të është vetëm profesionale. Unë kam një të dashur dhe është ky Petar Abramovic . Kjo është e gjitha që mund të them”, shkruan ajo.

Mbase modelja do jetë pjesë e klipit të ri të reperit, Ademi. /Lajmi.net/