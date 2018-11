A e keni pyetur veten ndonjëherë se përse në disa pallto të dimrit gjenden pulla në kraharor?

Epo, siç duket, ato shërbejnë për një nevojë interesante.

Francheska Horsburgh së fundmi përmes rrjetit social ‘Twitter’ e ka zbuluar këtë mister.

Ajo ka shkruar: “Më janë dashur 18 vjet për ta zbuluar se ato pullat e çuditshme në krah të palltove shërbejnë për ta mbajtur çantën të mos bie”.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s

— Francheskahorsburgh (@Francheskahor6) October 29, 2018