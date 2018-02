Zbulohen konkurrentët e parë të ‘Dancing with the Stars Albania’

Këta dy personazhe VIP janë vërtetë shumë të dashur për publikun…

Së fundmi u bë e ditur rikthimi i një prej spektakleve më të famshëm, “Dancing with the stars”.

Deri më sot nuk kishte asnjë thashethem se kush nga personazhet e njohur do të ngjiten në skenë, juri apo për prezantuesit.

Emisioni i sotëm i mëngjesit “Chaud Patate” në Energy Radio kishte te ftuar aktorin e njohur, Agron Llakaj.

Gjatë intervistës ai foli rreth jetës së tij personale dhe atë profesionale. Por ‘dashur pa dashur’ Llakaj ka zbuluar dy konkurrentët e parë të ‘DWTSA’

“Nuk do të jem pjesë e ‘Dancing With The Stars’, sepse dhe me linjat s’kam lidhje me vallzimin. Dy djemtë e Al Pazar (binjakët) do të jenë pjesë e ‘Dancing With The Stars’.

Nuk e di se ç’kanë një intrigë tjetër që do të përdoren dyshe”, është shprehur aktori Agron Llakaj./intv/