Kombëtarja e Kosovës është pjesë e Grupit A për kualifikime në Kampionatin Evropian EURO 2020 me Anglinë, Republikën e Çekisë, Bullgarinë dhe Malin e Zi pas hedhjes së shortit sot në Dublin.

Kosova do të luajë ndaj Anglisë në “Wembley” më 10 shtator të vitit 2019, kurse ndeshjen e kthimit në “Fadil Vokrri” do ta zhvillojë më 17 nëntor të vitit 2019, shkruan Gazeta Express.

Kjo është hera e parë për Kosovën që do të marrë pjesë në kualifikimet për Kampionatin Evropian.

“Dardanët” kanë shkëlqyer gjatë këtij viti pas nuk dinë për humbje që nga nëntori i vitit 2017, dhe kanë përfunduar në vendin e parë në Grupin 3 në Ligën e Kombeve duke mos pësuar asnjë humbje.

Almost a year from today..

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs 🇽🇰 Kosovo / 10 Sep 2019 at "Wembley"

Kosovo 🇽🇰 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England / 17 Nov 2019 at "Fadil Vokrri"#Dardanet #BashkePerEuro2020 pic.twitter.com/usFfWFKlx0

