Çudia më e fundit vjen nga Amerika.

Një grua ka krijuar disa kapsula të quajtura “Kapsula pasioni” të cilat futen në vaginë përpara marrëdhënies seksuale në mënyrë që të krijojnë një aromë të mirë dhe xixa.

Gruaja nga Texasi Lola-Butterflie Von-Kerius foli për një radio australiane ku u shpreh se për këtë produkt ishte inspiruar nga një meme që shkruante “Unë nuk djersij, unë xixëlloj”.

“Mendova se do ishte bukur sikur të xixëlloja nga brenda-jashtë”, tha Lola.

Megjithatë gruaja tha se e ka shpikur këtë produkt për qejf dhe jo për t’u shitur por një mike i kishte ofruar t’i shiste duke bërë reklamën e produktit në rrjete sociale.

Pasi krijoi kapsulat personale me xixa, edhe shoqet e saj kishin kërkuar që t’i provonin.

“Ato kishin frikë në fillim dhe hezituan por më pas e pëlqyen idenë dhe menduan ta provojnë dhe u kënaqën”, tha Lola.

Në website produkti përshkruhet si kapsula që futen në vaginë një orë para se kryesh marrëdhënie seksuale.

Një gjinekologjist i paralajmëroi gratë të mos fusnin këto kapsula me xixa në vaginë pasi nuk janë të mira për shëndetin e tyre.

Ndërsa doktor Jen Gunter nga Kanadaja tha se janë të rrezikshme pasi sjellin infeksion vaginal.

Në radio Lola tha se këto kapsula i kanë provuar vetëm gratë që dëshironin.

“Unë kam eksperimentuar me veten time. Nuk do shisja kurrë diçka që do e dija që do kishte një reagim të keq sepse do ishte thjesht një biznes i keq”, tha ajo.