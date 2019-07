U largua nga skena muzikore por jo edhe nga rrjetet sociale, shkruan “InfoKosova”.

Zanfina Ismaili këngëtarja që dikur i këndonte me shumë dashuri këngët e saj, sot pothuajse nuk ndjenë fare mall për to e as për skenën muzikore.

Ajo është fokusuar në profesionin e saj prej një juristeje për të cilin dhe është shkolluar.

Tani është duke punuar në një kompani sipas saj ku po ndihet mirë, por që Zanfina nuk ka zbuluar asgjë më shumë rreth punës së saj si juriste.

E në rrjetet sociale ajo akoma vazhdon të jetë “shpërthyese” sidomos me pamjen e fundit po duket si kurrë më parë.

Ajo ishte veshur e rregulluar dhe kishte pozuar në një foto ku shihej gjoksi dhe të pasmet e saj sikur donin të “plëcisnin” nga ënjtja.

Duket se krejt këtë “trashësi” në vithe e gjoks Zanfina e ka fituar shkaku i jetës larg stresit muzikor./InfoKosova/