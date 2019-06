Zaimina e ka uruar vogëlushen e saj përmes një fotografie të këndshme.

Zaimina Vasjari ka ndarë me ndjekësit një fotografi në Instagram, përmes së cilës uron vogëlushen Khloe për Ditën e Fëmijëve, shkruan lajmi.net.

Në atë imazh, këngëtarja me vajzën e saj shfaqen me fustane gati të njëjtë, ndërsa ambientin në kopshtin e shtëpisë e kishin rregulluar me balona.

“Gezuar 1 Qershorin embelsira ime. 💞🦄”, ishte mbishkrimi që Zaimina ia ka lënë fotos.

Për ndryshe, Zaimina prej kohësh nuk është aktive në muzikë, këngëtarja i është përkushtuar rritjes së Khloe. /Lajmi.net/