Jemi mësuar që me tren të udhëtojmë në destinacionin më të largët vetëm për në Pejë në vendin tonë, ani pse kënga këndohet “Në trend për Përzëren”, shkruan “InfoKosova”.

Por, edhe vendet tjera kanë trena dhe kanë udhëtime më të gjata se ato tonat.

Është aktorja Yllka Gashi ajo e cila na tregon se po udhëton me të bijën me tren për në Nju Jork.

Madje Yllka pikërisht kishte përmendur këngën e më sipërme e cila tek vendi ynë është shumë këngë e famshme.

Yllka përskaj fotos që e kishte bërë publike në Instagram, shkruante: “Ne tren per Prezeren jo po per New York”./InfoKosova/