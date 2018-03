Ylli i “The Only is Essex”, Yazmin Oukhellou ka treguar figurën e saj seksi gjatë një paraqitje në bikine derisa po merr ngjyrë në diellin e Barcelonës.

Ajo ka ateruar në Barcelonë për të xhiruar edicionin e 22’të të shout “The Only Way is Essex” bashkë me skuadrën e saj.

Kurse sot Yazmin Oukhellou ka bërë një paraqitje seksi duke bërë foto në bikine të cilat i ka postuar në instagram.

24 vjeçarja është dukur bukur dhe ka pasur një paraqitje të mirë në këto fotografi.