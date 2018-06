Xherdan Shaqiri po shkëlqen në pjesën e dytë të ndeshjes së Zvicrës ndaj Serbisë.

Zvicra po dominon plotësisht në pjesën e dytë të takimit ndaj Serbisë.

Sfida që po cilësohet si vendimtare për kombëtaren e Zvicrës e pa një gol spektakolar të Xhakës duke tronditur Serbinë.

Goli fanstastik i Xhakës shokoi aq shumë kundërshtarët sa që menjëherë Shaqiri me një gjuajtje qlloi shtyllën.

Portieri serb ishte i shtangur dhe pa gjasa, por fati nuk ishte në anën e Shaqirit.

Zvicra tash kërkon fitoren ndaj Serbisë.

I took a slow-mo video of a slow-mo replay of Shaqiri. This is the result. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/3TH72bRahV

— Harrison Albrecht (@The_Harrisons) June 22, 2018