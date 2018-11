Sot moderator dhe aktori i njohur Bes Kallaku feston ditëlindjen e tij.

Në këtë ditë të veçantë ka marrë shumë urime, por sigurisht ne do të veçonim atë të bashkëshortes së tij, Xhensilës.

Ajo ka publikuar në Instagram disa foto të momenteve më të bukura me Besin dhe përbri tyre bën një urim mjaft të ndjerë.

Veç kësaj, ka një kërkesë për babi Besin, ku i kërkon që ai të kalojë më shumë kohë me të dhe me të voglën e tyre Ajkën.

“Çfarë jam pa ty? Asgjë.

Në të mirë dhe në të keq ti gjithmonë je krah meje.

Në çdo frymëmarrje, në çdo hap të jetës time, dhe ne çdo moment që do jetoj, dua ta jetoj me ty përgjithmonë.

Kjo ditëlindje është magjike për ne.

33 vite jetë, 33 vite buzëqeshje, shpresë, mirësi, besnikëri për këdo që ka qenë pranë teje.

Ky 33 vjetor të gjeti më të plotësuar se kurrë më parë, ashtu siç e kishe imagjinuar veten që në vogëli.

E gjitha ç’ka uroj për ty është shëndet, une do perpiqem ta bëj jetën tënde sa më të qetë dhe të bukur, ashtu siç ti gëzon ditët tona.

Të lutem qëndro me ne pak më shumë, me ne gocat që kur të kalojë dhe pak kohë, do zihemi se kush të ka dhe kush të do më shumë”– ka shkruajtur Xhensila në Instagram.