Will Smith dhe Jada Pinket Smith festuan përvjetorin e 20-të të martesës në dhjetor të vitit që kaloi, por kjo nuk është diçka për të cilën mendojnë shpesh.

Në një intervistë dhënë në TIDAL, aktori 49 vjeçar ka shpjeguar pse etiketat “burrë” dhe “grua” thonin shumë pak për ata si çift.

“Ne as nuk themi më as që jemi të martuar. Thjesht i referohemi njëri-tjetrit si “partnerë jete” ku ti je në atë pikë që e kupton se do të jesh realisht me dikë për gjithë pjesën tjetër të jetës” tha Smith.

“Nuk ka asgjë që mund ta prishë lidhjen tonë, ajo ka mbështetjen time deri në vdekje dhe të jesh në këtë fazë të bën të ndihesh kaq mirë”.

Smith mohoi gjithashtu edhe zërat për divorc në maj, në këngën “In the Clique” ku ai repon vargjet “20 vjet paraqitje të denjë ju të gjithë i keni dëshmuar / mjaft me thashethemet për divorc dhe dreqin shihni punët tuaja”.