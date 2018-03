Wess Mitchell nesër viziton Kosovën, takon liderët e shtetit

Ndihmës sekretari i Shtetit të SHBA-së për Çështje Evropiane dhe Evroaziatike, Wess Mitchell, arrin nesër për vizitë dyditore gjatë së cilës do të takohet me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj, si dhe me përfaqësues tjerë politikë dhe të shoqërisë civile.

Ai me këtë rast do të riafirmojë lidhjet e ngushta mes Kosovës dhe SHBA-së dhe do të inkurajojë Qeverinë e Kosovës që të bëjë përparim në dialogun me Serbinë, në forcimin e sundimit të ligjit, në ngritjen e rritjes ekonomike, dhe tejkalimin e sfidave rajonale në dobi të stabilitetit dhe integrimit perëndimor.

Wess Mitchell mori postin e ndihmës sekretarit të Shtetit më 12 janar 2017 dhe ai është përgjegjës për marrëdhënie diplomatike me 50 vende në Evropë dhe Euroazi, NATO-n, BE-në dhe OSBE-në.

Është autor i shumë artikujve dhe raporteve mbi marrëdhëniet transatlantike dhe sigurinë ndërkombëtare.