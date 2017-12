Wanda: Icardi, gjithë jetën te Interi – nuk di asgjë për Realin

Wanda Nara shpreson që Mauro Icardi të qëndrojë në Inter për gjithë jetën, por ka refuzuar të komentojë rreth ndonjë interesimi nga Real Madridi.

Sulmuesi ka qenë i lidhur me një lëvizje tek Los Merengues, por ka qenë e qartë se ai dëshiron të mbetet te Nerazzurët.

Gruaja e tij, Wanda, e cila gjithashtu vepron si agjente e tij ka folur rreth situatës së sulmuesit argjentinas dhe dëshirave që ai ka.

“Ne gjithmonë shpresojmë të qëndrojmë në Inter, kjo varet nga klubi”, ka thënë fillimisht Wanda për Canale 5.

Icardi është kapiteni dhe ylli kryesor i skuadrës së Interit (Getty Images)

“Nuk di asgjë për Real Madridin, kështu që nuk do të them as JO dhe nuk do të them as PO”.

“Nëse do të ishte për Mauron, ai do të qëndronte në Inter për gjithë jetën, por pastaj ka gjëra të tjera që nuk mund ta dimë”.

“Ne shpresojmë që të jetë kështu”, përfundoi agjentja dhe gruaja e Icardit, Wanda.

Ndryshe, sulmuesi argjentinas është kapiteni dhe lideri i Interit, teksa me 16 gola në 16 ndeshje i ka ndihmuar Nerazzurrët të jenë kryesues të Serie A.