Zaira Nara është një nga modelet më simpatike në Argjentinë.

Në vitin 2010-të ajo u rendit në 47-ën e femrave më seksi në botë sipas revistën FHM.

Ajo ka lindur më 15 gusht të vitit 1988 në Boulogne Sur Mer në Argjentinë dhe është e martuar me Jakob Von Plessen që nga vitit 2015.

Nga romanca e tyre kanë edhe një vajzë të vogël po aq e ëmbël sa modelja.

Zaira më parë ka qenë një në një lidhje me Diego Forlan të Uruguaiut nga viti 2009-2011 dhe më pas Juan Monaco 2011-2014 ndërsa dashurinë e ka kurorëzuar me martesë me Von Plessen, me të cilin duket tepër e lumtur.

29-vjeçarja vazhdon të jetë një ndër femrat më të komentuara në rrjetet sociale ku publikon edhe foto interesante, ndryshe nga motra e saj, Wanda Nara, bashkëshortja e Mauro Icardit, Zaira është me e rezervuar.

Megjithatë është një brune tepër simpatike me një elegancë për t’u admiruar dhe sytë ngjyrë jeshil që i shkëlqejnë.