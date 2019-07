Modelja shqiptare që jeton në Amerikë, është supër aktive në rrjetet sociale, shkruan “InfoKosova”.

Lidhjen me Kosovën apo rrethin shoqëror nuk e shkëput pavarësisht viteve që jeton atje.

Ajo shpesh nxjerr pamje me miqtë shqiptar si Anxhelina, Beatrix, Faton Shoshin, ndërsa lidhja me Erën sikur është zbehur që nga ndarja e Erës me Fatonin.

Por jo çdo gjë është shkëputur, edhe ky koment i modeles në fotografin e Norës do të thotë se ende egziston raport i mirë në mes tyre.

Ndryshe Vildanja javë më parë ishte në Kosovë e ftuar në një emision televiziv dhe zbuloj edhe shumë gjëra nga jeta që nuk I ka thënë më parë. /InfoKosova/.