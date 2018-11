Viber nuk është shërbimi më i popullarizuar i mesazheve në Evropë dhe në vendin tonë, por ka mbështetje të shkëlqyeshme dhe përditësohet vazhdimisht me karakteristika të reja.

Kompania ka njoftuar kohët e fundit funksionin e Komuniteteve Viber, në sajë të cilit mund të krijohen dhoma chat që mund të strehojnë deri në 1 miliard përdorues.

Vështirë për të kontrolluar për momentin për shkak të vështirësisë në arritjen e këtyre vëllime në një kohë të shkurtër, megjithatë, tipari do të shoqërohet nga futja e ardhshme e tipare të reja që lidhen me fitimin e parave, në mënyrë që krijuesit e dhomave do të jetë në gjendje për të fituar të ardhura me kalimin e kohës.

Çfarëdo përdorues Viber mund të krijojë dhoma, si me telegram, i cili mund të përdoret për ndonjë qëllim apo temë, duke filluar nga klubet e tifozëve, tema në lidhje me lojrat, teknologjinë, si dhe çdo informacion tjetër konsiderohet ide të suksesshme apo thjesht interesante për ndarjen e përmbajtjes.

Në të vërtetë flitet për mundësinë e futjes së një numri të pakufizuar anëtarësh, të lidhur kështu me sasinë e përdoruesve aktivë të Viber-it, të vlerësuar aktualisht në rreth një miliard.

Me sa duket, funksioni duhet të jetë futur me përditësimin më të fundit të aplikacionit për iOS / Android.