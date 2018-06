Shumë fshatra të Kosovës ende kanë probleme me furnizim të ujit të pijshëm

Më këtë problem po përballen edhe disa fshatra nga Komuna e Skenderajt.

Por disa bamirës, kanë ndërmarrë një aksion për hapjen e disa bunarëve, në mënyrë që t’u zgjidhin këtë problem banorëve të këtyre fshatrave.

Shaban Ferizi nga Plluzhina e Skenderajt, shprehet për RTV Dukagjinin se i është dashur të ecë deri në 200 metra për të bartur ujin për nevoja esenciale.

“Viti i tretë që gjatë verës kam bartur ujë me kënata deri në 200 metra, ndërsa dimrit e kisha edhe më të vështirë. Ndjehem njeriu më i lumtur në botë, asnjëherë s’jam ndie më mirë se dita kur u bëra me bunar”, shprehet banori i entuziazmuar.

Berat Shatri, organizator i aksionit, thotë se ky është bunari tretë që e hapën në këtë fshat.

“Ky është bunari i tretë me radhë që po e hapim në fshatin Plluzhinë. Kjo shtëpi ku e hapëm bunarin, është e një veterani të UÇK-së. Kemi hapë një bunar edhe në fshatin Obri”, shprehet Berat Shatri.

Banorit të Obrisë, i duket ende e pabesueshme që ju hap bunari, pasi që këta banorë kanë vuajtur shumë për ujë të pijes.

“Kam pasur aq shumë emocione, sa që as vet nuk e kam besuar se po vjen dikush me më hap një bunar. Prej gëzimit nuk kam ditur as çka me i thënë, sepse kemi vuajtur shumë për ujë”, shprehet shumë i lumtur Veli Kuliqi.