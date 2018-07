Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli po vlerëson se skepticizmi brenda BE-së në lidhje me krizën e refugjatëve dhe keqpërdorimin e liberalizimit, mund ta rrezikojë heqjen e vizave për Kosovën

Veseli në televizionin publik ka thënë se kjo do të ishte një padrejtësi për Kosovën.

“Mund të na vë në rrezik padrejtësisht liberalizimin e vizave, pse do të duhej të paguanim çmim përderisa ato vende që kanë këso probleme do të vazhdonin të lëviznin lirshëm. Jemi duke siguruar se liberalizimi i vizave për Kosovën nuk do të thotë abuzim me lëvizjen e lirë”, ka thënë Veseli.

Sipas Veselit këto probleme nëpër vendet e BE-së e kanë komplikuar situatën.

“Duhet ta pranojë faktin që brenda vetë spektrit të BE-së ka skepticizëm që është duke bartuar nga procesi zgjerimit, njëjtën kohë me këtë procesin e refugjatëve dhe keqpërdorimin në liberalizimin e vizave.

Kjo ka krijuar situatë më të komplikuar, e cila dy vite më herët nuk do të ishte vërejtur”, thotë kryeparlamentari Veseli.

“Kjo ndërlidhet me vende si Gjeorgjia, Ukrania por edhe Shqipëria e Maqedonia që kanë qytetarë të shumtë që kërkojnë azil”, theksoi Veseli.

Kryeparlamentari gjithashtu foli edhe për vizitat nëpër vendet e BE-së.

Ai theksoi se po tentojnë t’i bindin vendet e BE-së se Kosova ka nevojë për liberalizimin e vizave. /Lajmi.net/