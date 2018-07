Vazhdimi i seancës së Kuvendit të Kosovës ka nis me akuzat e opozitës për pozitën, duke thënë se i mungojnë edhe katër nënshkrime për ta nisur mocionin e mosbesimit.

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku tha se po i përmend milionat e humbur nga koalicioni siç janë 53 milionë euro për Bektel Enken me një copë letër, 11 milionë euro të dhëna për serbët në veri, 36 milionë euro për t’i mbuluar euro për të mbuluar humbjet e militantëve partiak në PTK dhe 80 milionë euro për lista fiktive që po iu dalin gjithandej Kosovës.

“Interes i Kosovës është ndërprerja e punës së këtij koalicioni që bën kaq shumë dëme, jeni të padijshëm, jeni të rrezikshëm, rrjedhimisht të dëmshëm.

Hierarkinë e dëmeve të Kosovës, naltë jeni ju ligjet janë krejt poshtë.

Unë i ftoj edhe një herë partnerët e tjerë të opozitës që të vazhdojnë bojkotimin e institucioneve të Kosovës në mënyrë që të kursejmë dëmin që po i bëhet Kosovës.

I ftoj edhe anëtarët e PSK-së që mos të bëhen pjesë e votimeve të shumicës por t’i bashkohen koordinimit bojkotues të LDK-së dhe Vetëvendosjes“, tha ai.

Kurse, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli i tha Abdixhiut që të ketë kujdes kur flet për deputetët.

“Kualifikimet duhet me pas shumë moral, burrni, dijeni dhe traditë se ajo që e fole t’i më herët as me qenë Gjergj Kastrioti Skenderbeu, jo ne te voglit këndej të padijshëm, të rrezikshëm, mos me kualifikime se të gjithë kanë dinjitet, kujdes, tu kisha lut ndanë respektin se secila prej neve, familjes ka bërë për me bërë një gjysmë shkolle, pastaj ti nuk je ligjërues as nuk je profeti Muhamet, të padijshëm, të rrezikshëm janë çështje të rënda, unë nuk ta ndërpreva fjalën por tjetër herë ta ndërprej dhe kam të drejt”, tha ai.

Dardan Sejdiu ia dorëzojë nënshkrimet e PSD-së për rrëzimin e Qeverisë, Abdixhikut të LDK-së.

“Këto dy 12 nënshkrime të PSD-së i ke Lumir Abdixhiu, t’i dorëzojë.

Juve të LDK-së e keni fare lehtë si partia më e madhe opozitare t’i ftoni të gjitha subjektet opozitare të ulemi dhe ta bëjmë një strategji e ta rrëzojmë këtë qeveri”, tha ai.

Sërish e morri fjalën Abdixhiku, duke thënë se më shumë po kritikojnë LDK-së se sa Qeverisë.

“Më vjen mirë që jeni kryer dhe i keni edhe nënshkrimet e LDK-së, po besoj edhe të Vetëvendosjes dhe prej sodit zyrtarisht i kemi 57 nënshkrime, na duhen edhe 4 nënshkrime për të nisur për ta nisur mocionin për rrëzimin e Qeverisë”, tha ai, duke ftuar që të vazhdojnë bojkotimin e institucioneve.

Kryeministri Ramush Haradinaj i sigurojë deputetëve se qeveria nuk po punon për një subjekt politik por për gjithë qytetarëve.

“Shumë mirë që nuk po mujka pozita me miratuar ligjet pa dakordim me opozitën sepse atëherë përmbajtja e ligjeve nuk qenka arrogancë e pozitës por rezultat i kontributeve të ndërsjellët.

Shifrave që janë humbur sot, lëreni jashtë luftës opozitare, janë ndjeshmëria e marrëdhënieve me BE-në“, tha ai.

Ai shtoi se janë disa muaj deri në lëvizjen ne lirë dhe i vije keq që në këto procese po kundërshtohet diçka me BE-në.