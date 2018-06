Mbrëmë rezultati i Zvicrës në Kampionat Botëror i ka mahnitur të gjithë, e posaqërisht shqiptarët

Për këtë, shumë nga njerëzit reaguan me postime dhe fotografi në rrjete sociale duke u ndjerë krenarë për lojën që bën.

Pas përfundimit të ndeshjes ishin mesazhet e shumta fyese që fytyrat e njohura publike kanë pranuar, të cilat i kanë ndarë me ndjekësit në rrjete sociale.

Këngëtarja Vesa Luma, po ashtu përmes një postimi tregon se ju mund të shkruani çfarë të doni ne shenuam gola në mes të Rusisë.

“Mos me guxu me i uru djemt per loje në instagram. . mobilizohen shkijet gjithandej me sulme e mesazhe te kota ( se me i thone kercenuese nuk e kan pa as ne anderr) E mandej qajn neper portale te tyne, provokacija. #provokacija ju, na veç gola po shenojmë ne mes të Rusisë, tu hanger çokolada të Zvicrës”, ka shkruar ajo.