E gjithë vëmendja e adhuruesve të futbollit në Kosovë sot është drejtuar kah ndeshja që do të luhet mes Gjilanit dhe Dritës.

Derbi i Anamoravës gjithmonë ka treguar spektakël, si në fushën e blertë ashtu edhe në tribunat e stadiumit.

Për shkak të interesimit të madh që është treguar për këtë ndeshje ndër vite, dhe kapacitetit të ulët të stadiumit të qytetit në Gjilan, Federata e Futbollit të Kosovës ka vendosur që kjo ndeshje të luhet në stadiumin ‘Fadil Vokrri’, në Prishtinë.

Në një prononcim për lajmi.net, zyrtari për medie i skuadrës së Gjilanit, Mërgim Qerimi, ka njoftuar për kohën kur do të dalin në shitje biletat, vendin dhe numrin e biletave në dispozicion.

“Biletat do të dalin në shitje pas orës 17:00, diku rreth orës 18:00” ka thënë fillimisht Qerimi.

Ai tutje ka treguar arsyen pse këto bileta do të dalin në shitje vetëm pak orë para fillimit të ndeshjes.

“Arsyeja pse biletat nuk kanë dalë në shitje më herët është sepse ato nuk kanë barkod, janë bileta normale vetëm të printuara.”

Qerimi ka lënë të kuptohet se interesimi për derbin lokal të Gjilanit do të jetë shumë i madh, pasi edhe numri i biletave në dispozicion do të jetë i tillë.

“Janë afër 10 mijë bileta që do të dalin në shitje dhe do të ketë numër të caktuar të njerëzve që t’i shesin këto bileta.

Gjithashtu, ai ka treguar edhe vendin se ku qytetarët e interesuar për këtë ndeshje mund t’i marrin biletat.

“Biletat do të shiten para stadiumit ‘Fadil Vokrri’. Para secilës hyrje/sektor, do të jenë personat kompetent që do të shesin biletat”.

Kujtojmë se ndeshja mes Gjilanit dhe Dritës do të luhet me fillim nga ora 20:00.