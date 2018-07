E keni menduar ndonjëherë se mund të bëni zgjedhjen e duhur duke u bazuar në shenjat e horoskopit? Këtu keni shenjat që nuk janë të duhurat për ju.

Lexoni me vëmendje që mos dilni me dikë dhe të pendoheni më vonë.

– Dashi dhe Luani

Këta të dy do të bënin një dyshe dinamike vetëm si miq, e nëse do të shkonin drejt së njëjtës shtëpi do të shkonin vetëm për ta djegur atë.

-Demi dhe Luani

Demi e shikon partnerin e vet si një çmim. Luani pelqen te marrë vlerësime të tilla, por suksesi i tyre do të jetë gjithmonë nën vëzhgimin e demit.

-Binjakët me Akrepin

Binjaku s’do mund të mbante kurrë një secret ndaj një akrepi, edhe nëse ai secret mund ti shkatërronte jetën.

-Gaforrja me Dashin

Komunikimi do të ishte arsyeja e ndarjes së tyre.

Dashi ka tendencën për të thënë gjithmonë të vërtëtën mbi atë që mendon dhe gaforrja nuk është në gjëndje ta përballojë gjithmonë këtë gjë.

-Luani me Ujorin

Luani do që të jetë urdhërues në një lidhje gjë të cilën ujori nuk do ja toleronte kurrë.

-Virgjëresha dhe Bricjapi

Do të kenë mendime të përbashkëta për shumë gjëra por jeta e tyre seksuale do të ishte një dështim.

-Peshorja me Gaforren

Peshorja do të kujdeset shumë për ndjenjat e gaforres e nëse nuk mundet do te bezdisej shumë me këtë lidhje.

-Akrepi me Peshqit

Akrepi gjithmonë do të mendojë se peshqit po kurdisin dicka mbrapa shpinës së tyre.

-Shigjetari me Virgjëreshën

Do të ishte qejf por vetëm për një periudhë të shkurtër kohore.

-Bricjapi me Peshoren

Bricjapi do të planifikonte të ardhmen ndërkohë që peshorja do të mendonte aventurën e rradhës.

-Ujori me Demin

Një ujor dashuron lirinë e vet. Demi është një natyrë urdhëruese dhe nuk do ja lejonte kurrë një liri aq sa ujori do e donte.

-Peshqit me Binjakët

Të dy janë natyra projektuese dhe projektimet e tyre do të binin ndesh me njëra-tjetrën.