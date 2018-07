Zgjidh një varëse dhe mëso më tepër rreth vetes.

Disku i argjendtë

Je një person me një stil klasik dhe nuk preferon të ndërmarrësh risqe që kërkojnë ndryshime të kota. Nëse ndodh diçka e keqe, lëndohesh lehtë. Është e rëndësishme të jesh i vetëdijshëm që çdo gjë rrjedh dhe ndryshon. Kështu që përpiqu të jesh më i lirë.

Rrethi i artë

Je një person, humori i të cilit mund të ndryshojë me shpejtësinë e dritës. Tenton të jesh jokoherent dhe ke hobe të ndryshme, prandaj e ke të vështirë të përqëndrohesh tek një i vetëm. Zakonisht nuk ka asgjë negative në personalitetin tuaj. Ti je ai që je, përpiqu vetëm të evitosh reagimet tepër impulsive.

Guri blu

Jeni një person me fat, i përkëdhelur nga fati dhe ndoshta as që e vini re. Këshilla më e mirë është mos luani me fatin. Për sa kohë nuk e humbisni qetësinë, ai do të jetë gjithmonë në krahun tuaj. Mos harroni, fati favorizon ata që e vlerësojnë.

Tërfili me katër fletë

Jeni një një person me një qartësi mendore dhe inteligjencë të pastër. Adhruroni detajet e vogla, edhe kënga e zogjve mund t’u japë kënaqësi. Njerëz si ty e ruajnë përjetësisht rininë, së brendshmi e së jashtmi. Megjithatë, duhet të jeni të kujdesshëm të mos ‘bllokoheni’ nga një sjellje e tillë dhe të mësoni t’i menaxhoni situatat e vështira me pjekuri.

Zemra prej ari

Jeni një person që shqetësohet për dashurinë më shumë se për çdo gjë tjetër në jetë. Ky është motivi pse ju admirojnë jo vetëm në lidhjet e dashurisë, por edhe në marrëdhëniet e të tjera llojeve. Që në fëmijëri e keni mësuar se nuk është e mundur një jetë plot me dashuri. Kështu që përpiqeni të gjeni më të mirën tek të gjithë dhe t’u jepni gjithmonë një buzëqeshje.

Fjongo prej argjendi

Jeni një person me shije delikate. Kjo edhe në sjellje të këndshme, të qetë, të butë. Përpiqeni gjithmonë të buzëqeshni dhe besoni në dashurinë e vërtetë. Ndodh që për shkak të zilisë, disa gra mund të mos ju pëlqejnë.