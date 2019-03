Numri i të rinjve shqiptarë që po largohen drejt Gjermanisë po shtohet ndjeshëm.

Listës së të rinjve që po largohen i është shtuar edhe akrobatja 7-vjeçare me emrin Kejsi.

Kejsi ka dhënë shfaqen e fundit në Cirkun Kombëtar, pasi në muajin prill ajo dhe familja e saj do të largohen drejt Gjermani.

Në një intervistë për TCH:

“Unë atje do eci në jetë, pasi këtu nuk ka as palestër për të punuar. Po mësoj gjermanisht dhe besoj se do t’ia dal sa më mirë, bashkë me familjen.”

Kurse nëna e Kejsit, Manjola Bardhi ka thënë se vajza e saj në vendin tonë as nuk vlerësohet dhe as nuk promovohet.

Më tej ajo është shprehur:

“Fëmija im këtu as nuk promovohet e as vlerësohet. Stërvitet 4 herë në javë nga 3 orë dhe duartrokitjet janë shpërblimi. Profesionistët thonë se ti ke një diamant.”

Ndërsa babai i Kejsit prej një viti punon në Gjermani dhe sapo i është aprovuar bashkimi familjar.

Ndër të tjera nëna e Kejsit ka thënë edhe se:

“Si gjithë shqiptarët e pashpresë dhe pa të ardhme për fëmijët, edhe ne do të ikim. Fëmija im nuk do të vuajë si unë.”