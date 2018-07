Tiii na ndryshove jeten momentin e pare qe e kuptuam se do vije ne jet Djali jon❤️👑Zotit i falenderohem per kete dhurat qe na dhuroj,,,Cenka ndejenja me e mira ne bot dhee momenti jon me i lumtur ne jeten tone kur Erdhe dhe u bere pjes e jetes sone🙏🏻❤️Je aii qe sa her te shohim te rrahurat e zemres naj shpejton ,Naten gjumine na bene me te mire kur eren tende e nuhatim,mengjesi zbukurohet kur i shohim syt e tuuu👑⭐️❤️Je gjithcka qe kemi ne jet ,per ty jetojom Loar👑Rrofsh saaaaaa krejt malet e botes me shendet ,lumturi,Te duam pa fund👑❤️❤️15.7.2018 te Faleminderit ty Zot🙏🏻 @egesta.salihaj

