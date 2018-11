Dy ditë më parë mbajti koncert recital.

Anxhela Peristeri ka falënderuar publikisht të gjithë për përkrahjen që i kanë dhënë asaj rreth këtij koncerti, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka shtuar disa kile më tepër, andaj qarkulluan thashetheme rreth shtatzënisë së saj, por Anxhela ka reaguar përmes një statusi.

KY ËSHTË STATUSI I PLOTË I ANXHELËS, PA NDËRHYRJE:

“Faleminderit per bekimet qe me keni dhene me komentet tuaja per “shtatzani”, por me keqardhje ju them se nuk jam shtatzane, thjesht kam disa kg plus. Nuk kam arsye ta fsheh sepse eshte dicka qe me kalimin e kohet duket, keshtu qe mos keni asnje dyshim per kete qe po ju them!”