Dikur grupi ‘Skillz’ ishin më të preferuarit duke bërë per vete shumë fansa me këngët e tyre.

Por Skivi dhe Ledri u bashkuan me BABASTAR, mirëpo më pas ata u ndanë duke vazhduar me drejtime të ndryshme.

Dhe para pak javësh, Skivi ka rikujtuar të shkuarën në një intervistë për emisionin “Prive”

Skivi është pyetur se cila është arsyeja e vetme për çfarë do bashkohej grupi SKILLZ dhe tha: “Vetëm për me tregu çfarë është HIP HOP”. Më pas kur u pyet nëse do bënte një bashkëpunim me Ledrin dhe Getin, ai u shpreh se do e refuzonte pasi ka bashkëpunime me ta.

Mirëpo reperat e njohur janë parë sërish bashkë.

Dyshja që në skenën tonë muzikore janë bërë të njohur si grupi shumë i suksesshëm, Skillz, janë fotografuar bashkë dhe Skivi ka nisur të ndjekë Faton Shoshin dhe Ledri Vulën në Instagram.

Sipas burimeve të Gazetës Express, ata kanë punuar edhe në studio për një këngë që do t’i rikthejë bashkë. Do ju pëlqente një rikthim i tyre?