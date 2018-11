Ajo është një ndër moderatoret më të njohura shqiptare dhe mbrëmjen e sotme ishte e ftuar në “Xing me Ermalin”. Bëhet fjalë për Dajana Shabanin së cilës në emision iu bashkua edhe Hermes Nikaj.

Hermes i cili tanimë punon në “Ditë e re”, tregoi sesi Dajana i propozoi të punonte me të duke i ofruar dyfshin e rrogës që merrte tek “Aldo morning show”.

“Dajana më shkruajti në Instagram dhe më tha t’i lija numrin pasi do më propozonte diçka. Ja lashë numrin, më merr dhe më ftoi të takoheshim. Vjen kjo bashkë me burrin e vetë, me një makinë luksoze. Më pyeti sa paguhesh, kaq i thashë. Unë do të jap dyfishin tha. Mua aty më iku truri se unë jam lekist nga natyra dhe më pëlqejnë lekët”, tha Zogu.

“E di si është e vërteta?”, ndërhyri Dajana.

“Ky u josh nga burri im”, tha moderatorja duke shkaktuar shumë të qeshura.

“Sa e pa mu afrua dhe më tha ja kështu i dua verior dhe muskuloz”, tregoi Dajana ndërsa Zogu e mohoi.