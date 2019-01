Reperi i njohur Lyrical Son sot ka festuar ditëlindjen e në të njëjtën ditë ai ka bërë të ditur që gjatë këtij muaji ai është bërë baba për herë të dytë.

E në një imazh që ka publikuar në Instagram, Festimi ka bërë një dedikim të veçantë.

“Falenderimi i takon Zotit se pari, per te gjitha keto te mira qe jemi duke i pa e tu i shiju.

Pastaj i falenderoj prinderit e mi qe me rriten edukuan e sakrifikuan per mu.

Falemnderit edhe Gresës qe eshte duke bere punen apo titullin me te mire qe munet Zoti me ta dhane, Nanë.

Nuk mundem me i harru edhe te gjithe ju qe ju qe me beni te ndihem i veçante dite per dite. Falemnderit per te gjitha fjalet e urimet.

Ju duam, familja #Arifi #4.”, ka shkruar reperi përkrah një fotografie ku shihen të dy vajzat e tij./Indeksonline/