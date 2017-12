Turqia do të kërkojë në OKB anulimin e vendimit të SHBA-së për Jerusalemin

Turqia do të bëjë kërkesë në Kombet e Bashkuara që të anulohet vendimi i Shteteve të Bashkuara për ta njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit, ka thënë sot presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan.



Duke folur para shumë personave të mbledhur në qytetin Konja, përmes një telekonference, Erdogan ka thënë se Turqia do të kërkojë fillimisht anulimin e këtij vendimi në Këshillin e Sigurimit dhe në rast se kjo do të dështojë, ai do të bëjë kërkesë në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Sigurimit.

Gjatë ditës së mërkurë, liderët myslimanë janë mbledhur në Stamboll, ku kanë dënuar vendimin e presidentit Trump, duke i bërë thirrje botës që të përgjigjet, duke njohur Jerusalemin Lindor si kryeqytet të Autoritetit Palestinez.