Pak ditë më parë, këngëtarja Tuna Sejdi publikoi klipin e saj të ri me titull “Maria”, një bashkëpunim me këngëtarin Seven Saraçi.

Por përveç risisë së bashkëpunimit, ajo që na tërhoqi vëmendjen ishte pjesëmarrja në klip e modeles Vildane Zeneli, me të cilën, Tuna dhuroi disa skena vërtet joshëse.

Të shtrira në shtrat, Vildane dhe Tuna ngritën temperaturat me lëvizjet e nxehta.

Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, Tuna i ka prekur edhe të pasmet Vildanes dhe këtë e zbuloi në një postim në Instagram, ku ka zgjedhur të thotë disa fjalë për të gjithë ata persona që bënë të mundur klipin.

“Vildane Zeneli, faleminderit që e bërë pikante me performancën tënde. Me që ra fjala faleminderit që më le të të prekja të pasmet. E di që shumë të tjerë do të donin të ishin në vendin tim”.