Projektet muzikore kohëve të fundit janë të shpeshta nga këngëtarja e njohur Tuna, shkruan “Kosovarja”.

Por, së fundi ajo ka lansuar një këngë tejet me domethënie ku do ta gjejnë vetën shumë persona.

“Më në fund në Youtube, “Tani m’ke zemër” për të gjitha zemrat që pa vetdije “ia kanë bërë gropën vetes” dhe kanë mësu me dal nga gropa e me pa se jeta është e bukur… link in bio #fortuna”, ka shkruar Tuna në rrjetin e saj Instagram.

Kjo ngritë dilem mes asaj që ia ka kushtuar posaqërisht dikujt këtë këngë, apo e ka bërë vetëm për qëllimin e ndëgjuesëve të saj.

Më poshtë mund ta ndëgjoni këngën e saj, pa dyshim që do të mbetët në veshin e të gjithëve.

Shiko Videon: