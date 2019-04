Altuna Sejdi Tuna bëhet e “gjallë” pas publikimit të albumit ‘Fortuna‘.

Këngëtarja, që nga publikimi i albumit nuk ka qenë aktive në rrjete sociale qysh se nga 22 marsi nuk ka ndarë postime.Por sapo theu heshtjen.

Ajo ka postuar imazhe e veshur me një kostum me ngjyrë portokalli dhe atlete të cilat i ka kombinuar me attlete të bardha.

Tuna, ka vendosur edhe makijazh të thjeshtë ku e ka përshtatur shumë mirë me veshjen.

Ndryshe, njëra nga këngët e albumit që ka arritur një sukses është bashkëpunimi me Yll Limanin ‘A don hala’ që ka arritur 11 milionë shikime në kanalin zyrtar YouTube./GazetaBlic./