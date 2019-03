Kryeministri grek Alexis Tsipras përdori një retorikë të ashpër kundër qeverisë shqiptare duke paralajmëruar administratën e kryeministrit Edi Rama se perspektivat e vendit të tij në BE mund të dëmtohen nëse autoritetet shqiptare nuk kanë respektuar të drejtat e pakicës etnike greke në Shqipëri.

Gjatë një konference të përbashkët për shtyp pas udhëheqësve të takimit 4-anëtarësh në Bukuresht, Rumani, Tsipras komentoi perspektivat e pranimit të Shqipërisë.

“Po mësoj sot se ka një zhvillim negativ në lidhje me bashkësinë greke në Shqipëri”,-tha Tsipras.

Më tej ai shtoi se nëse lajmet do të ishin të vërteta, do të ishte një pengesë serioze për kursin e Shqipërisë për në BE.

“Prandaj është një incident që nuk na lejon të jemi optimistë për perspektivën e rëndësishme evropiane të vendit [Shqipëria] e cila po përballet me sfida vendimtare dhe duhet të ngrihet në këtë rast”,vdeklaroi kryeministri grek.

Tsipras theksoi se ai mbështet bisedimet e pranimit në BE për Serbinë, duke shtuar se krerët folën për rëndësinë e Marrëveshjes së Prespës, e cila kishte shtruar rrugën për pranimin e Maqedonisë Veriore në BE, shkruajnë mediet greke.

“Rumania dhe Greqia janë dy ekonomitë më të fuqishme në Evropën Juglindore dhe bashkëpunimi ynë luan një rol kyç në stabilitetin dhe rritjen në Ballkan.

Greqia ka një prani të konsiderueshme në jetën e biznesit në Rumani, pasi sipërmarrja greke deri më tani ka krijuar 20,000 vende pune, me investime prej 4 miliardë euro në sektorët kryesorë të ekonomisë, siç janë komunikimet, infrastruktura dhe sektori bankar”, tha kryeministri grek./Ora News/