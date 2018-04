Trump shokon botën: Do të tërhiqemi nga Siria! Dikush tjetër le të merret, tani ne duhet të i mbrojmë kufijtë e Amerikës!

Presidenti amerikan Donalt Trump ka bërë të ditur se forcat amerikane shumë shpejtë do të tërhiqen nga Siria, në një mënyrë duket se po deklaron humbjen e shtetit Islamik dhe nevojën për të mbrojtur kufijtë e Shteteve të Bashkuara.

“Shumë shpejtë do të tërhiqemi nga Siria. Dikush tjetër le të rregulloj këtë punë”, ka thënën Trump në një tubim në Richfield në Ohio.

Në fushën e luftës siriane, me përjashtim të forcave të fuqishme amerikane, duke përjashtuar trupat e koalicionit të NATO-s, vetëm Rusia pa mëshirë po bombardon terroristët e shtetit islamik.

Në të gjitha gjasat, xhihadistët do të lehtësohen sepse amerikanët po i lënë ata.

SHBA deri tani ka shpenzuar 3 miliard dollarë në Lindjen e Mesme, ndërsa në të njëjtën kohë nuk kanë para për të ndërtuar një shkollë në Ohio, kishte cekur presidenti.

Pres. Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now…We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back." pic.twitter.com/N9cPYkS6pk

— Evan McMurry (@evanmcmurry) March 29, 2018