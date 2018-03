Trump e bën sërish: Futet vetëm në aeroplan, e lë pas Melanian duke u “ballafaquar” me erërat e forta

Donald Trump sërish ka fituar vëmendjen e mediave, arsyeja është që sërish nuk e ka ndihmuar gruan e tij Melania Trump derisa po futej në aeroplan ku jashtë po frynin erëra të forta.

Presidenti amerikan vikendin e kaluar ka qenë në pushime me familjen e tij në Florida, kurse derisa po kthehej në Shtëpinë e Bardhë në aeroport, po e prisnin fotoreporterët dhe kameramanët e shumtë të cilëve nuk u shpëtojë ky moment i tij.

Kohë më parë kishte ndodhur një rast i ngjashëm.

Në momentin që aeroplani presidencial Air Force One po i priste në pistë, Trump nuk hezitoi të ngjitet i vetëm duke i lënë pas gruan Melania dhe të birin 11-vjeç Baron, të cilët po ballafaqoheshin me erërat e forta që në ato momente po frynin.

Asokohe pothuajse të gjithë e kishin kritikuar për këtë veprim, dhe se nuk është treguar “xhentëlmen” me Zonjën e Parë.

Pres. Trump and the First Lady board Air Force One at Dulles International Airport in preparation to depart for Rev. Billy Graham's funeral in Charlotte, North Carolina. https://t.co/ocOqjmeBwd pic.twitter.com/v2ttKDlnA6

— ABC News Politics (@ABCPolitics) March 2, 2018