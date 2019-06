Për këtë truk ju nevojitet vetëm një gjësend, të cilin me siguri se e posedoni në kuzhinën tuaj.

Me siguri urreni kur përgjatë fërgimit të vezëve, këto të fundit kapen në tigan.

Kjo më nuk do të duhej të konsiderohej si një problem, sepse njëri ndër kuzhinierët australianë ka ndarë një truk të mahnitshëm, me të cilin do t’i fërgoni vezët, pa frikën se do ngjiten në tigan.

Richard Kornish, kuzhinieri në fjalë, thekson se gjithçka që ju nevojitet është letra për pjekje.

Kur të nxehet tigani në zjarr, vendosni një sasi të vogël gjalpi dhe vaj ulliri në letër, ndërsa vezët thyeni drejtpërdrejt në të, e pastaj mbuloni me kapak. Kur të fërgohen nga njëra anë, rrotulloni me pirun.

Kornisch gjithashtu është ithtar i mbulimit të vezëve derisa të piqen, sepse në atë mënyrë ngrohtësia përhapet në mënyrë të barabartë nëpër tigan.