Truku më i mirë për t’i mbajtur të ngrohta ushqimet e shpejta

Mund të jetë dilemë e zakonshme çdo herë që blini ushqime të shpejta dhe i merrni me vete: a i hani menjëherë sapo të arrini në veturën e parkuar?

Apo rrezikoni të vozisni deri në shtëpi për t’i ngrënë, me shpresën se pica, hamburgeri apo çfarëdo ushqimi tjetër nuk është ftohur.

Epo, një përdorues i rrjetit social ‘Twitter’ ka gjetur një zgjidhje të mahnitshme për këtë problem. Karriget me ngrohje!

I hope every person who ever thought I would fail sees this. pic.twitter.com/7iHJ3OfI4i

— Eric (@canceric) December 3, 2017