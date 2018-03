Tri ditë pas martesës, ndërron jetë komediani Sir Ken Dodd

Ndërron jetë në moshën 90-të vjeçare komediani Sir Ken Dodd

Legjenda e komedisë doli nga spitali vetëm pak kohë më parë pas gjashtë javësh trajtimi për një infeksion në gjoks.

Të premten ai u martua me Anne Jones, partneren e tij prej 40 vitesh në shtëpinë e tyre në Liverpool, raporton BBC.

Komediani jetoi në atë shtëpi që ditën kur lindi dhe nuk ka jetuar në asnjë vend tjetër.

Sir Ken ishte i famshëm për shfaqjet e tij dhe deri vitin e kaluar ai ka qëndruar në skenë.

Ai ka qenë komedian që në vitin 1954. Në vitin 1960 ai hyri në Librin e Rekordeve Guinness sepse tregoi 1500 shaka në tre orë e gjysmë.

Pas emrit të tij në skenë, karriera e tij në televiazon dhe radio ishte shumë e sukseshme.

Ai nuk ishte vetëm komedian por edhe këngëtar shumë i rëndësishëm në tregun muzikor.

RIP Sir Ken Dodd. A legend and an inspiration. I have a lot to thank You for. I Was thrilled you had the best birthday party in Liverpool before you left us. Your city, friends,Family and Show business will miss you terribly. pic.twitter.com/iDeEC4yukJ

— Claire Sweeney (@clairesweeney) March 12, 2018