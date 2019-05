Çizmet e bardha kanë filluar të përdoren shumë nga bllogeret e ndryshme, kjo pasi mendohet që duken më me stil.

Por shumë pak gra kanë guxim që t’i mbathin këto çizme pasi kanë frikën se nuk do të dinë t’i kombinojnë ato me veshje.

Kështu Live About me anë të një artikulli ka zgjedh disa kombinime interesante të veshjeve që do iu shkonin me çizmet e këtij lloji.

Këtu më poshtë keni disa nga këto fotografi: