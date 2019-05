Të mërzitur nga të qëndruarit vetëm? Nuk keni arsye përsë të jeni. Rezulton se ka një sërë përfitimesh që duhen gjetur nga rizbulimi i “kohës së kaluar me veten”.

Vetmia nuk është gjendja jonë më e rehatshme. Në fakt, një studim i vitit 2011 nga Universiteti i Harvardit dhe Universiteti i Virxhinias zbuloi se njerëzit e urrenin kaq shumë vetminë sa pjesa më e madhe e tyre do të preferonin të merrnin një goditje elektrike më mirë sesa të qëndronin vetëm me mendimet e tyre qoftë edhe për 15 minuta.

Të qëndruarit vetëm ka dia të mira dhe favore, ndër to:

1. Humbasim pak gjëra

Për shumë njerëz, ideja për të shkuar në një koncert apo vetëm për darkë ndez tmerrin – çka nëse klientët e tjerë mendojnë se jemi persona asocialë? Por profesorja e Universitetit të Marylandit, Rebecca Ratner, beson se frika na bën të heqim dorë nga argëtimi.

“Njerëzit kanë aktivitete që duan të bëjnë të shohin një film apo një shfaqje që vjen në qytet për vetëm një natëpor u mungon shoqëria për të shkuar, dhe kështu e humbin”, thotë ajo.

Për më tepër, studimi i saj ka treguar se bërja e një aktiviteti nuk është aspak më e këndshme sesa të marrësh një mik. Në një studim të botuar këtë vit, ekipi i Ratner rekrutonte pjesëmarrës nga një bashkësi studentore dhe u kërkoi atyre të kalonin të paktën pesë minuta në një galeri të afërt të artit.

Disa u dërguan vetëm, të tjerë në çifte. Pjesëmarrësit u anketuan paraprakisht dhe pyetën se sa ata parashikuan të shijonin aktivitetin. Çuditërisht të dy palët treguan se u rgëtuan në mënyrë të barabartë.

2. Jemi më të sjellshëm me të huajt

Në një studim të vitit 2012 të botuar në Gazetën e Psikologjisë Sociale Eksperimentale, studiuesit përfunduan një sërë eksperimentesh për të përcaktuar se si shoqëria ndikon në mënyrën se si lidhemi me ata jashtë grupeve tona të ngushta shoqërore.

Në një eksperiment, studiuesit i ndajnë pjesëmarrësit në dy grupe. Anëtarëve të të parëve u kërkua që të vinin në laborator me një mik; ata në të dytin u udhëzuan të shfaqen vetëm. Pjesëmarrësit u ndanë në çifte (ata që erdhën vetëm u bashkuan me të huajt, të tjerët u bashkuan me miqtë e tyre) dhe nuk bënë miqësi me të huajt.

3. Bëhemi njerëz më të mirë

Sipas Eric Klinenberg, një profesor i sociologjisë në Universitetin e Nju Jorkut, duke pasur llogari në smartfonë dhe mediat sociale në majat e gishtave, rrit vështirësitë tona për të qenë vetëm. Frika jonë për të humbur është nxitur nga fotot e pafundme të miqve që bëjnë gjëra emocionuese. Ne duhet vazhdimisht të argëtohemi, thotë Klinenberg, dhe si rezultat ne jemi larguar nga ajo që njihet si “vetmi produktive”.