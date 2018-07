Tashmë që çdo gjë bëhet në rrjetet sociale, nuk do habitemi nëse një ditë edhe ftesat e dasmës të na vijnë në e-mail.

Bisedat e ndryshme që realizohen në WhatsApp janë të papara, sidomos kur ka ngatërresa numrash.

Mund të lindin njohje të reja, mund të nisë një lidhje krejt rastësore, por ky nuk është rasti në fjalë. Kjo histori në fakt duket se do ketë një fund të hidhur, pasi është një provë e pastër tradhtie, të paktën ashtu duket.

Lexoni çfarë shkruan djali që ka dërguar bisedat në redaksinë e JOQ.al:

Pershendetje JOQ, me shkruajti nje shoqe dhe me ftoi sonte me u mledh trum… u meka se as qe e dinte se ne te vertete jam shoku i te dashurit te saj. Ca behet kshu me aman si tradhtojne gocat sot. S’e ka dash veten se me ka bere direkt bllok”

Pra, ashtu siç e kuptuat, një mesazh i ngatërruar dhe një ftesë “e pafajshme”, çoi në marrje mësimi për këtë vajzë.

A do ta mbajë sekretin djali? Ju nëse do të ishit në vendin e tij, do t’ia tregonit shokut të ngushtë bisedat?