Europa do të nxjerrë në treg prerjet e reja të kartmonedhave 100 dhe 200 Euro.

Specifika e tyre veç rritjes së komponentëve të sigurisë është edhe fakti që ato janë të pashkatërrueshme.

Banka Qendrore Europiane që do të hedhë në qarkullim kartëmonedhat e reja, ka publikuar edhe karakteristikat që do të kenë ato.

Këto kartëmonedha janë të një sigurie më të lartë dhe të pajisura me shenja dalluese. Mirëpo nga ana tjetër janë rezistente dhe të pashkatërrueshme.

Një kartëmonedhë i reziston djegies me hekur të nxehtë, larjes në lavatriçe, agjentëve kimikë agresivë, ngricës, qëndrimit të gjatë në diell, nxehtësisë ekstreme etj.

Nga ana tjetër ndryshim do të pësojë edhe ana vizuale e tyre.

Në këto kartëmonedha ndryshon edhe ngjyra. Teksa ngjyra do të kalojë nga jeshilja e smeraldtë tek bluja e errët, duke krijuar kështu një dritë që spostohet në drejtim vertikal.

Nga ana tjetër masat e sigurisë do të vështirësojnë mjaft punën e falsifikatorëve, pasi në to do të shtohen plot katër elementë sigurie.

Elementët janë të vendosur tek simboli i euros që shfaqet disa herë në brendësi të shifrës. Ndërsa në të djathtën e kartëmonedhës mund të vërehet një hologram me katër elemente.