Aktualisht është duke u zhvilluar ndeshja Tottenham- Liverpool.

Tifozët anglezë e kanë pushtuar qytetin e Madridit gjatë ditës së shtunë, para ndeshjes finale të Ligës së Kampionëve.

Para ndeshjes ata janë parë duke u argëtuar në sheshin e Madridit. Në sfond dëgjohej kënga”One Kiss” e shqiptares Dua Lipa.

Videoja është duke qarkulluar në rrjete sociale e media të ndryshme.

“One kiss is all it takes…” 💋

🎶 @ChelceeGrimes pic.twitter.com/fCZsM3rXpj

— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) June 1, 2019