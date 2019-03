Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi ka dalur në përkrahje të lojtarëvë të Kosoës në prag të ndeshjeve të Kombëtares së Kosovës me 21 dhe 25 mars.

Kosova do të luajë dy ndeshje në muajin mars, më saktësisht me 21 mars ndaj Danimarkës (miqësore) dhe me 25 mars ndaj Bullgarisë – në kuadër të ndeshjes së parë të kualifikimeve për kampionatin evropian 2020.

Thaçi është paraqitur në një video motivuese nga Gazeta Blic për t’i përkrahur lojtarët e Kombëtares së Kosovës si një tifoz mjaft i përkushtuar.

Presidenti ka thënë se lojtarët e Kosovës janë krenaria e jonë.

“Jeni fitorja dhe krenaria jonë. Tregoni botës se çka mund të bëni. Jemi krenar me ju”, ka thënë ai./gazetametro.